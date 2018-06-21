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العفو عن 405 سجناء والإفراج الشرطى عن 478 آخرين

الخميس، 21 يونيو 2018 12:58 م
العفو عن 405 سجناء والإفراج الشرطى عن 478 آخرين مفرج عنهم - صورة أرشيفية
تامر البطريقي
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خرج 405 سجناء بعفو رئاسى، وذلك استكمالًا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (260/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2018.

وواصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (405) نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (478) نزيلاً إفراجاً شرطياً، بإجمالى (883) مفرج عنهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.


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