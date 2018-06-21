العراق: ضبط مواد متفجرة على ضفاف نهر ديالى جنوب بعقوبة

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى اليوم الخميس، ضبط مواد متفجرة على ضفاف نهر ديالى، جنوب ب‍عقوبة.

وقالت القيادة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية، إن "قوة أمنية من قسم شرطة بهرز فى شرطة ديالى وخلال ممارستها الأمنية ضبطت مواد متفجرة على ضفة نهر ديالى جنوب بعقوبة ".

وأضافت أن "المواد عبارة عن خمس رمانات وقذيفة هاون مع حشوات من مادة السى فور وعبوة ناسفة محلية الصنع "، موضحة أن فريقا من قسم معالجة المتفجرات قام برفع المواد ".

يشار إلى أن القوات الأمنية تعثر بين فترة واخرى على مخابئ للاسلحة ومواد متفجرة فى مناطق متفرقة من البلاد، لاسيما فى المحافظات التى تمكن تنظيم "داعش" من دخولها.