العثور على جثة سباك فى حجرة مظلمة أسفل منزل عائلته بدمياط

دمياط – معتز الشربينى

عثر أهالى منطقة عزبة الصعيدى بدمياط، على جثة سباك فى العقد الخامس العمر، داخل حجرة مظلمة بمنزل عائلته، وذلك بعد خروج رائحة كريهة من الجثة لحدوث الوفاة منذ أكثر من يومين .

كان اللواء مجدى أبو العز، مدير أمن دمياط، قد تلقى بلاغا بالعثور على جثة "محمد محمد .س سباك 51 عاما بمنزل عائلته بعزبة الصعيدى أحد توابع قرية الشعراء مركز دمياط، تم تكليف العميد السعيد شكرى، مدير المباحث الجنائية، والذى أمر بتشكيل فريق بحث من مباحث مركز دمياط برئاسة الرائد محمد سمير ومعاونيه، وتبين من المعاينه الأولية أن الوفاة منذ مساء أمس الأول ولم يكتشف أهله وفاته الإ مساء اليوم بعد أن انتشار رائحته، تم إخطار النيابة التى أمرت نيابة مركز دمياط بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.