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العبادى: الصراعات السياسية أسهمت فى التأثير على الرأى العام وتسييس نقص الخدمات

الخميس، 21 يونيو 2018 07:09 م
العبادى: الصراعات السياسية أسهمت فى التأثير على الرأى العام وتسييس نقص الخدمات رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، اليوم الخميس، أن الصراعات السياسية أسهمت وبشكل كبير فى التأثير على الرأى العام وتسييس نقص الخدمات وتحويلها إلى أزمات تزعزع ثقة المواطن بالحكومة، من خلال صناعة الأخبار الكاذبة.

وقال المكتب الاعلامى لرئيس الوزراء - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "رئيس الوزراء حيدر العبادى ترأس اجتماعا مع التشكيلات الإعلامية فى الوزارات لتشكيل خلية الاعلام الحكومى بموجب قرار أصدره مجلس الوزراء"، موضحا أن العبادى شدد على ضرورة نقل المعلومات بشفافية ودقة، ونقل الحقائق دون تضخيم، وأكد أهمية نقل المعلومات ذات المساس المباشر بحياة المواطنين، وبالأخص التى ترتبط بالخدمات".

ونقل المكتب عن العبادى قوله، إن "الحكومة ملزمة بالاستجابة لطلبات المواطنين الحقة، وليس الطلبات المفتعلة التى تبثها بعض الجهات الحزبية عبر وسائل إعلامية"، داعيا التشكيلات الإعلامية إلى العمل بمهنية فى التعاطى مع المعلومات وإدارة ومتابعة الأخبار دون إغفال عاملى السرعة والدقة فى نقل الحقائق.

 


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