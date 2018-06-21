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الصحة: توفير 100 ألف طعم للأنفلونزا بوحدات التطعيمات على مستوى الجمهورية

الخميس، 21 يونيو 2018 05:01 ص
الصحة: توفير 100 ألف طعم للأنفلونزا بوحدات التطعيمات على مستوى الجمهورية علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، توفير 100 ألف طعم من مصل الأنفلونزا بالوحدات الصحية بالجمهورية.
 
 
وقال رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، إن المصل متوفر فى جميع الوحدات الصحية وبسعر 50 جنيها للفرد.
 
 
وأضاف الدكتور علاء عيد، أن الطعوم آمنة ومطابقة لاشتراطات منظمة الصحة العالمية، وأنه تم تأمين وصولها للمحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن القطاع الوقائى يوفر فرقًا محترفة لإعطاء الطعم بالوحدة ولا يسمح بالخروج به من الوحدة الصحية.
 
 

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الصحة

الطب الوقائى

التطعيمات




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