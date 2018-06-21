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الخميس، 21 يونيو 2018 07:50 ص
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الشرطة الأوروبية تتوقع تنفيذ هجمات إرهابية جديدة على يد "الذئاب المنفردة"

الخميس، 21 يونيو 2018 07:08 ص
الشرطة الأوروبية تتوقع تنفيذ هجمات إرهابية جديدة على يد "الذئاب المنفردة" شرطة لندن
لندن أ ش أ
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حذرت الشرطة الأوروبية "يوروبول"، الأربعاء، من احتمالية كبيرة لوقوع هجمات إرهابية على يد "ذئاب منفردة"، مستندة إلى إحصائيات تكشف تضاعف عدد الاعتداءات الإرهابية خلال 2017.

وذكرت وكالة مكافحة الجريمة الأوروبية - حسب ما نقلته صحيفة "التيليجراف" البريطانية - أن "الإرهاب الذى تنظمه وتوجهه وتلهمه الحركات الإرهابية مثل تنظيم (داعش) الإرهابى و(القاعدة) يظل احتمالية كبيرة فى دول الاتحاد الأوروبي".

وأشارت الشرطة الأوروبية إلى أن الدعاية عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى تظل أساسية بالنسبة للجماعات الإرهابية التى تسعى لتمويل وتجنيد إرهابيين فى دول أوروبا، محذرة من أن الخطر يظل مرتفعًا رغم تضاءل قوة "داعش" فى سوريا والعراق.

وذكرت الشرطة الأوروبية أن إجمالى الهجمات الإرهابية التى تم إحباطها وفشلت وتمت بنجاح خلال العام الماضى فى دول الاتحاد الأوروبى بلغ 205 هجمات، ما يعد ارتفاعًا بنسبة 45% عن عام 2016، لافتة إلى أن الهجمات حصدت أرواح 68 شخصًا وخلفت 844 مصابًا.

وأضافت أنه تم اعتقال 975 شخصًا فى الاتحاد الأوروبى باتهامات متعلقة بالإرهاب خلال العام الماضي، بينما تم إحباط 11 هجومًا على الأقل استلهم منفذوهم خططهم من تنظيم "داعش".

ويأتى تحذير الشرطة الأوروبية بعد يوم من دعوة رئيس قيادة الاتصالات الحكومية البريطانية جيريمى فليمنج إلى استمرار التعاون الأمنى بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى بعد خروج الأولى من التكتل، وأوضح فليمنج أن بريطانيا لعبت دورًا حاسمًا فى إحباط عمليات إرهابية فى 4 دول أوروبية على الأقل حتى الآن.

 


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هجمات إرهابية

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بريطانيا

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