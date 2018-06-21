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"السيسى زعيمى وأفتخر" يتصدر تويتر.. ومواطنون يطالبونه باستكمال الإنجازات

الخميس، 21 يونيو 2018 10:17 م
"السيسى زعيمى وأفتخر" يتصدر تويتر.. ومواطنون يطالبونه باستكمال الإنجازات الرئيس السيسى
كتب هيثم سلامة
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دشن رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر، هاشتاج "السيسى زعيمى وأفتخر" الذى تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة تويتر، لرصد إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى الاقتصادية وتوافر الأمن والأمان، والتعبير عن دعهم له لاستكمال الإنجازات.  

تنوعت التغريدات عبر الهاشتاج، حيث قالت إيمان:" كفاية عندى الأمان والقضاء على مشكله فيروس سى"، وكتب آخر:" الناس لازم تفهم إن مفيش راحة من غير تعب ودى سنة الله فى الكون.. لازم نضحى عشان نكون حاجة، وأحلى حاجه الراحة بعد التعب".

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وغردت غادة عبر الهاشتاج، قائلة: "ما فيش حد من المصريين اللى بجد بيتمنى رحيل السيسى، لأنه أنقذ مصر من الضياع الاقتصادى والسياسي والأمنى.. كان زمان عندنا كل المشاكل و لما يبقى عندنا مشكلة واحدة يبقى إنجاز ومسيرها تتحسن بأمر الله".

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وأوضح محمد السيد:"تحية من القلب لكل من يؤمن بمصر الدولة.. نحمد الله أن وطننا مازال بخير نعيش فيه وليس فى مخيمات لاجئين.. الأفضل والأشرف لينا نتحمل تكلفة بناء وطننا.. واللى شارك فى حرب اكتوبر أنا كمان بشارك بناء وطنى.. تحيا مصر .. تحيا مصر". 

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السيسى

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