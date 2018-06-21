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السعودية تترأس المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة الأحد المقبل

الخميس، 21 يونيو 2018 03:15 م
السعودية تترأس المكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة الأحد المقبل الجامعة العربية
كتب مصطفى عنبر
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تعقد فعاليات الدورة (22) للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للسياحة يومى الأحد والاثنين المقبلين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

 

وتترأس المملكة العربية السعودية المكتب التنفيذى وتشارك فيه كل من: المملكة الأردنية الهاشمية- الجمهورية التونسية - مملكة البحرين- المملكة العربية السعودية - جمهورية العراق - دولة ليبيا - جمهورية مصر العربية - المملكة المغربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاقتصادية).

 

كما يتضمن جدول الأعمال المعروض على المكتب التنفيذى سبعة بنود، أهمها:-

  الترتيب لعقد اجتماع مشترك لوزراء السياحة ووزراء الثقافة فى الدول العربية بهدف بناء شراكات فاعلة بين الدول العربية فى مجالى السياحة والثقافة، واعتماد السياحة محركًا رئيسًا للتعريف بالتراث الثقافى العربى، وركيزة أساسية للمحافظة عليه واستثماره وتطويره، وإبراز الإمكانات التنموية الهائلة لقطاع السياحة الثقافية فى الوطن العربى.

الدراسة النهائية لإنشاء مركز عربي- صينى للتدريب السياحى والفندقى بتونس، كون السياحة الصينية أصبحت تمثل الرافد الأول للسياحة على المستوى العالمى، حيث يقدر تدفق السياح الصينيين إلى البلدان العربية بـــــ 2 مليون سائح سنويًا.

دور المنظمة العربية للطيران المدنى فى دعم السياحة العربية.

دور الإعلام السياحى فى تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة.

وضع معايير الجودة السياحية لمجالى الإعلام السياحى ووكالات السياحة والسفر.

اقتراح مقدم من وزارة السياحة فى جمهورية مصر العربية بوضع جائزة للمجلس الوزارى العربى للسياحة فى مجال التميز والابتكار.

 

كما سيصدر عن المكتب التنفيذى توصيات بشأن تلك الموضوعات، ومن ثم يتم رفعها إلى المجلس الوزارى العربى للسياحة فى دورته القادمة (ديسمبر2018) للنظر فى إقرارها.


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