السجن المؤبد لـ 6 متهمين بخطف عاملين لسرقتهما تحت تهديد السلاح بقنا

قنا – هند المغربى

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بالسجن المؤبد لـ 6 متهمين، لاتهامهم بخطف عاملين تحت تهديد السلاح لسرقتهما بنجع حمادي.

تعود أحداث الواقعة إلى مايو 2016، عندما وجهت النيابة العامة بنجع حمادي للمتهمين في الواقعه المقيدة برقم 3598 لسنة 2016 كلي قنا ضد مؤمن.ع.ح، ومحمود.م.ح، وحسن.ص.ع، ومحمد.ع.م، ومحمد.س.ا، وعبد المرضي.م.ا، تهمة سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول ، ورؤوس ماشية بالإكراه وخطف عاملين وربطهما بالحبال تحت تهديد السلاح، بالإضافة إلى تهمة حيازة سلاح ناري و8 طلقات، في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات نجع حمادى والتي قيدت فيها رقم 23606 لسنة 2016 جنايات نجع حمادي، و قضت برئاسة المستشار سامح عبدالغني العنتبلي، وعضوية المستشارين حسام هاشم ووائل عرابي، وسكرتارية عبداللطيف عبدالحميد وحسين عبدالمنعم حسين وأسامة الأمير، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد ، والمؤبد وغرامة 20 ألف جنيه للمتهم الأول والثانى.