"الزراعة": قوافل بيطرية وإرشادية بـقرى 10 محافظات بالمجان الثلاثاء المقبل

كتب عز النوبى

تستأنف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أعمال القوافل البيطرية والإرشادية، ضمن الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية الثلاثاء المقبل، لتجوب القرى والمراكز بالمحافظات المختلفة.

وأكد تقرير لوزارة الزراعة ، أن تلك القوافل تضم أطباء بيطريين وباحثين متخصصين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار المربيين التى أطلقتها الوزارة.

وأوضح التقرير أن القوافل البيطرية والارشادية نفذت أعمالها حتى الآن فى ما يزيد على 17 محافظة من محافظات الجمهورية، وستبدأ فى 10 محافظات جديدة، لافتاً الى ان القوافل تقوم بأعمال الفحص والكشف والعلاج والتحصين، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشمولة بالتدريب الميدانى للطبيب البيطرى والمهندس الزراعى ، باعتبارهما جناحى النهوض بالثروة الحيوانية فى مصر بجانب المربى.

وتقوم القوافل البيطرية بنقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربيين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثى المعهد بما يساهم فى تنمية الثروة الحيوانية، فضلاً عن تقديم خدماتها من الكشف والفحص والتحصين، واجراء الجراحات للماشية، والتلقيح الاصطناعى، والتحسين الوراثى، وتغطى القوافل كافة أنحاء الجمهورية، والتواصل المباشر مع المزارعين والمربيين، فى التجمعات المختلفة، وخاصة فى القرى الأكثر احتياجاً، والتى تفتقد للخدمات البيطرية، لافتاً إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على تحقيق تنمية حقيقية شاملة.

واوضح التقرير أن تلك القوافل تنفذ أعمالها لدعم فلاحى ومزارعى ومربى مصر والوصول إليهم ونقل المعرفة لهم، مشيراً الى ان ذلك يعد أيضاً واجباً قومياً من أجل تنمية الثروة الحيوانية فى مصر، من خلال التركيز على دعم المربى الصغير.