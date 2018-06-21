video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 10:06 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

"الزراعة" تعلن فتح سوقين جديدين للموالح والعنب فى أوروجواى

الخميس، 21 يونيو 2018 08:30 م
"الزراعة" تعلن فتح سوقين جديدين للموالح والعنب فى أوروجواى د. عزت ابو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نجاح الحجر الزراعى المصرى فى فتح سوقين جديدين للصادرات الزراعية المصرية من محصولى الموالح والعنب بدولة أوروجواى.

 

وقال أبو ستيت، إن تلك الخطوة جاءت بعد المفاوضات والمباحثات التى أجراها الحجر الزراعى المصرى مع نظرائه بدولة أوروجواى، من أجل توضيح الإجراءات الحجرية والمعملية التى اتخذتها مصر مؤخراً، من أجل الحفاظ على جودة الصادرات الزراعية المصرية، ورفع قابلية الحاصلات الزراعية للتصدير والاستهلاك المحلى.

 

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه يجرى حالياً إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الرسمية، الخاصة بهذا الشأن، حيث من المقرر البدء فى عمليات التصدير للمحصولين إلى أوروجواى بداية من الموسم الجديد.

 

وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة فى مختلف دول العالم، كما أن الوزارة لازالت تواصل جهودها فى التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصر فى هذا الشأن، من أجل فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام صادراتنا من المحاصيل الزراعية المختلفة.

 

من جهته، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن الصادرات الزراعية تشهد إقبالا كبيرًا من قبل الدول المستوردة، وذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة، بما ساهم فى ضبط منظومة التصدير وفقًا للاشتراطات التي تطلبها هذه الأسواق، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

 
  
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الزراعة يعقد لقاءات منفصلة مع قيادات الوزارة بهدف تقييم الأداء

وزير الزراعة يشكر "البنا" ونائبيه على جهودهم خلال توليهم مسئولية الوزارة

النائب محمود شعلان يطالب وزير الزراعة بحماية قطاع الدواجن من الانهيار

وزارة الزراعة

المنتجات الزراعية

الصادرات الزراعية

اسواق زراعية

أوروجواى




لا تفوتك
السيسي لكبير مستشارى ترامب: ندعم تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

السيسي لكبير مستشارى ترامب: ندعم تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

رسميا.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل.. الإسكان: كراسات الشروط داخل فروع بنك التعمير والإسكان قبل الموعد بيومين.. ومصادر: سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه.. و2048 شقة بمساحات 130 وحتى 180 مترا

رسميا.. طرح شقق العاصمة الإدارية للحجز الأسبوع المقبل.. الإسكان: كراسات الشروط داخل فروع بنك التعمير والإسكان قبل الموعد بيومين.. ومصادر: سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه.. و2048 شقة بمساحات 130 وحتى 180 مترا

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة