"الزراعة" تعلن فتح سوقين جديدين للموالح والعنب فى أوروجواى

أعلن الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نجاح الحجر الزراعى المصرى فى فتح سوقين جديدين للصادرات الزراعية المصرية من محصولى الموالح والعنب بدولة أوروجواى.

وقال أبو ستيت، إن تلك الخطوة جاءت بعد المفاوضات والمباحثات التى أجراها الحجر الزراعى المصرى مع نظرائه بدولة أوروجواى، من أجل توضيح الإجراءات الحجرية والمعملية التى اتخذتها مصر مؤخراً، من أجل الحفاظ على جودة الصادرات الزراعية المصرية، ورفع قابلية الحاصلات الزراعية للتصدير والاستهلاك المحلى.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه يجرى حالياً إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الرسمية، الخاصة بهذا الشأن، حيث من المقرر البدء فى عمليات التصدير للمحصولين إلى أوروجواى بداية من الموسم الجديد.

وأوضح أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة فى مختلف دول العالم، كما أن الوزارة لازالت تواصل جهودها فى التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصر فى هذا الشأن، من أجل فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام صادراتنا من المحاصيل الزراعية المختلفة.

من جهته، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن الصادرات الزراعية تشهد إقبالا كبيرًا من قبل الدول المستوردة، وذلك بعد نجاح تطبيق المنظومة التصديرية الجديدة، بما ساهم فى ضبط منظومة التصدير وفقًا للاشتراطات التي تطلبها هذه الأسواق، والإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.