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الخميس، 21 يونيو 2018 02:42 م
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الرئيس الكورى الجنوبى يصل إلى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين

الخميس، 21 يونيو 2018 02:00 م
الرئيس الكورى الجنوبى يصل إلى روسيا لإجراء محادثات مع بوتين رئيس كوريا الجنوبيه
(أ ف ب)
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وصل الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى ان، اليوم الخميس، إلى روسيا حيث يجرى محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين من المفترض ان تركز على التعاون الاقتصادي والوضع في كوريا الشمالية.

ومن المقرر أن يلتقى مون بوتين الجمعة ليوقعا سلسلة من الوثائق المشتركة بحسب ما أعن الكرملين.

وقال نائب وزير الخارجية الروسى ايغو مورغولوف أنه سيتم التباحث خلال زيارة الدولة التي يقوم بها مون، فى إمكان إجراء محادثات ثلاثية مع كوريا الشمالية بالإضافة إلى العلاقات الاقتصادية، بحسب ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية.

ومن المتوقع ان يحضر مون خلال زيارته التي تستمر ثلاثة أيام مباراة منتخب بلاده أمام المكسيك السبت فى مدينة روستوف أون دون.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق انه تباحث مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش في "نقاط أثارت تفاؤلا" بالنسبة الى الوضع في كوريا الشمالية وذلك خلال زيارة هذا الاخير إلى موسكو.

وقال بوتين الأسبوع الماضي انه يسره استقبال الزعيم الكورى الشمالي كيم جونج أون في روسيا واقترح لقاء على هامش منتدى اقتصادى فى فلاديفوستوك فى اقصى شرق روسيا في سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عقد فى 12 يونيو الحالى قمة تاريخية مع كيم في سنغافورة.


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