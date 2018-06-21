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الداخلية تعيد 5 خزائن تابعة لجمعية مستثمرين العاشر .. اعرف التفاصيل

الخميس، 21 يونيو 2018 04:56 م
الداخلية تعيد 5 خزائن تابعة لجمعية مستثمرين العاشر .. اعرف التفاصيل خزينة - أرشيفية
كتبت دينا الحسيني
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أعاد قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، 5 خزائن أموال سرقها لصوص بعد السطو على مقر الجمعية .

 

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 من الواقعة بعد تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات واقعة قيام مجهولين بسرقة (5 خزائن صغيرة) بها مبالغ مالية وبعض الأوراق والأختام بالإكراه من مبنى جمعية المستثمرين وفرع هيئة الاستثمار بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان والعثور على إحدى الخزن وبداخلها الأوراق خلف المبنى.

 

أسفرت جهود البحث الجنائى بالتنسيق بين قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية من خلال جمع المعلومات، عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلاً من "إسلام.س.ف"، 28 سنة، عامل نظافة بجمعية المستثمرين، و"حمادة.م.ف"، 27 سنة، عامل "إبن عم الأول" و"تامر.ر.ع" ، 24 سنة، و"أحمد.ح.م"، 24 سنة، و"أسامة.أ.م"، 26 سنة، عامل، و"محمد.ع.ح"، 27 سنة، عامل - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول والثانى والثالث وبحوزتهم مبلغ 46 ألفا و825 جنيها من إجمالى المبلغ المستولى عليه 146 ألف جنيه واعترفوا بارتكابهم الحادث بالاشتراك مع باقى المتهمين، وقرر الأول أنه استغل عمله بالجمعية واتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة وأنهم عقب استيلائهم على محتويات الخزن قاموا بإلقائها بإحدى الترع للتخلص منها، وأرشد المتهم الثانى عن السلاح المستخدم "بندقية خرطوش و4 طلقات من ذات العيار".

 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج الأربعة خزن من الترعة بإرشاد المتهمين، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين والمبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة .

 


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