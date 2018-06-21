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"الداخلية" تضبط 8 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة

الخميس، 21 يونيو 2018 05:00 ص
"الداخلية" تضبط 8 آلاف قضية فى مجال الأمن الاقتصادى خلال 24 ساعة حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية"، من ضبط 8 آلاف قضية متنوعة وتنفيذ 600 حكم قضائى خلال 24 ساعة.

 

 يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كل الأنشطة الإجرامية.

 

 

 


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