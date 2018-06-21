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الحكومة: التعامل مع 703 شكاوى من عدم الالتزام بتعريفة نقل الركاب فى 4 أيام

الخميس، 21 يونيو 2018 01:33 م
الحكومة: التعامل مع 703 شكاوى من عدم الالتزام بتعريفة نقل الركاب فى 4 أيام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باهتمام بالغ التقارير الواردة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بشأن جهود وآلية التفاعل مع الشكاوى الواردة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فيما يتعلق بالتعامل الحاسم مع الشكاوى التى يتم تلقيها حول مخالفة تعريفة نقل الركاب المقررة أو رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز فى المستودعات، ردعاً للمخالفين.

 

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء اطلع على تقرير حول شكوى المواطنين التى استقبلتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حول عدم الالتزام بأسعار المحروقات وتعريفة نقل الركاب خلال الفترة من 16 إلى 20 يونيو 2018، والتى بلغت 703 شكاوى من جميع المحافظات، منها 487 شكوى عدم الالتزام بتعريفة نقل الركاب المقررة بالمحافظات بنسبة 69% من اجمالى الشكاوى الواردة، فيما تلاحظ انخفاض عدد الشكاوى المسجلة بشأن الامتناع عن بيع أو ارتفاع أسعار المحروقات على مدار الفترة.

 

وأضاف المتحدث الرسمى أن التقرير أكد على التنسيق القائم بين المحافظين وغرفة العمليات المركزية بمركز معلومات مجلس الوزراء، حيث تم توجيه شكاوى "ارتفاع تعريفة الأجرة" وأسطوانات البوتاجاز والمحروقات إلى المحافظات المعنية وبعد التحقق من جدية الشكاوى تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل شكوى بما يتفق مع طبيعتها، كما أشار التقرير إلى قيام مديريات التموين بالمحافظات بتنفيذ حملات تفتيشية على محطات البنزين للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، وضمان التزام جميع المحطات بالقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

 


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