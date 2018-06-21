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الخميس، 21 يونيو 2018 04:25 م
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الحكم على شركة السكك الحديد الفرنسية بدفع أيام الاستراحة للعمال المضربين

الخميس، 21 يونيو 2018 03:58 م
الحكم على شركة السكك الحديد الفرنسية بدفع أيام الاستراحة للعمال المضربين سكك حديد فرنسا
(أ ف ب)
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حكم القضاء الفرنسى، اليوم الخميس، على الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية، بدفع أيام الاستراحة لعمال السكك الحديد المضربين، والتي كانت امتنعت عن دفعها، كما أعلن محامو النقابات التي تقاضي ادارة الشركة العامة.

وأعلنت شركة السكك الحديد التى تواجه اضرابا على فترات منذ حوالى ثلاثة اشهر، في بيان، "انها ترفع دعوى استئناف على هذا القرار"، مشيرة إلى أنها "اخذت علما بالحكم".

لكن دعوى الاستئناف لا تؤدى الى تعليق تنفيذ الحكم، لأن محكمة بوبينيى فى المنطقة الباريسية "أمرت بالتنفيذ المؤقت" لقرارها، كما قال محامو نقابتين لعمال سكك الحديد.

وكانت إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد اعتبرت أن مختلف فترات الاضراب من يومين من اصل خمسة ايام، كانت في الواقع تحركا فريدا، وهذا ما يتيح لها ليس الامتناع فقط عن دفع أيام الاضراب بل أيضا الامتناع عن دفع أيام الاستراحة الأسبوعية.


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