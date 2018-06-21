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الجيش اليمنى مدعوما بقوات تحالف يتقدم تجاه ميناء الحديدة

الخميس، 21 يونيو 2018 10:33 ص
الجيش اليمنى مدعوما بقوات تحالف يتقدم تجاه ميناء الحديدة عناصر الجيش اليمنى - صورة أرشيفية
إيمان حنا
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نجحت القوات اليمنية المشتركة، بدعم من التحالف العربى لدعم الشرعية اليمنية، فى التقدم على محور الخط المؤدى لميناء الحديدة، فى وقت صعدت ميليشيات الحوثى الإيرانية من أعمالها الانتقامية فى المدينة الساحلية.

وحسبما ذكرت سكاى نيوز، فأن قوات ألوية العمالقة اقتربت من الخط المؤدى نحو الميناء، الأمر الذى دفع الميليشيات المتمردة إلى قطع شوارع رئيسية فى الحديدة، ومن أبرز الشوارع التى قطعها الحوثيون، الشارع المؤدى إلى الميناء الاستراتيجى، الذى تهدف القوات المشتركة، وبدعم من التحالف لتحريره، بغية السماح للمواد الإنسانية للتدفق بحرية إلى ملايين اليمنيين ووقف تهريب الأسلحة.

واستمرت ميليشيات الحوثى فى ترهيب سكان الحديدة، حيث قامت بالتمركز فى مبانى سكنية على خط الميناء، وهددت بخطف السكان، الذين أعلنوا رفضهم استخدام المتمردين مبانيهم لنشر القناصة.

ومنذ نجاح القوات المشتركة فى انتزاع السيطرة على مطار الحديدة، أقدم الحوثيون على شن سلسلة أعمال انتقامية، شملت قصف أهداف مدنية وخطف وقتل من يرفض التعاون معهم، بالإضافة إلى اتخاذ المدنيين دروعا بشرية.

وأفادت التقارير الواردة من الحديدة، أن الميليشيات استمرت فى نقل المدافع إلى وسط الأحياء السكنية وقصف المطار من تلك المناطق الأهلة بالسكان، فى انتهاك صريح لكافة المواثيق الدولية.

واستهدفت ضربات الميليشيات الموالية لإيران المدنيين في مديرية حيس جنوب شرقى محافظة الحديدة، حيث أشارت مصادر محلية إلى مقتل 9 مدنيين فى قصف للمتمردين على منزل.

واقتحمت الميلشيات، التي تكبدت على جبهة الساحل الغربى هزائم متتالية، منازل الموطنين فى الحديدة بعد نزوحهم منها، وحولتها إلى ثكنات عسكرية ونشرت مسلحين وقناصة.

 

 


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