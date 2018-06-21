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الجيش الليبى: ما حدث فى القطاع النفطى "صفحة من صفحات المعركة"

الخميس، 21 يونيو 2018 07:38 م
الجيش الليبى: ما حدث فى القطاع النفطى "صفحة من صفحات المعركة" العميد أحمد المسمارى المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال العميد أحمد المسمارى، المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، إن القوات الليبية تخوض معارك عنيفة لتطهير ليبيا من الإرهابيين، مؤكداً تحقيق نجاح فى معارك الهلال النفطى وتم مطاردة المسلحين.

وأضاف المسمارى،  خلال مؤتمر صحفى، أن ما حدث فى القطاع النفطى يعد صفحة من صفحات المعركة، مضيفاً: "نثمن ما قامت به القوات الليبية اليوم فى معارك منطقة الهلال النفطى".

وتابع: "حاولنا إبعاد المؤسسة العسكرية عن أى صراع سياسى"، مشيراً إلى أن عملية تحرير الهلال النفطى بمثابة انتصار نوعى كبير للجيش الليبى.

 

 

 


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