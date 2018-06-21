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الخميس، 21 يونيو 2018 03:23 م
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الجيش الليبى: القبض على مقاتلين منتسبين للجضران واندلاع اشتباكات براس لانوف

الخميس، 21 يونيو 2018 03:00 م
الجيش الليبى: القبض على مقاتلين منتسبين للجضران واندلاع اشتباكات براس لانوف قوات الجيش الليبى - صورة أرشيفية
كتب : أحمد جمعة
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قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إنها ألقت القبض على عدد كبير من المقاتلين المنتسبين لميليشيا إبراهيم الجضران وحلفائه من المرتزقة وبقايا تنظيم القاعدة فى الهلال النفطى.

 

وأكد شعبة الإعلام الحربى التابعة للقيادة العامة المسلحة الليبية فى بيان، محاصرتها لعدد من قيادات الجماعات الإرهابية التى تهاجم الهلال النفطى، موضحا أنها تضم مجموعة من المرتزقة فى منطقة راس لانوف الذين يتم التعامل معاهم من قبل القوات المسلحة الليبية.

 

وقال مصدر عسكرى ليبى، إن 10 مقاتلين سقطوا فى صفوف قوات الجيش الليبى بسبب المواجهات الشرسة بين قوات الجيش والميليشيات التى يقودها إبراهيم الجضران، مؤكدا أن قوات الجيش الليبى قتلت عدد كبير من الميليشيات التى سيطرت على الهلال النفطى خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن سلاح الجو الليبى يلاحق المجموعات الإرهابية فى منطقة الهلال النفطى والمدن والبلدات المحيطة بتلك المنطقة.


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