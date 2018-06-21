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الجيش الليبى: أفشلنا المشروع القطرى بالبلاد وحررنا منطقة تساوى قطر 5 مرات

الخميس، 21 يونيو 2018 11:35 م
الجيش الليبى: أفشلنا المشروع القطرى بالبلاد وحررنا منطقة تساوى قطر 5 مرات الناطق باسم الجيش الليبى العقيد أحمد المسمارى
أ ش أ
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أكد الجيش الليبى أنه أفشل المشروع القطرى فى ليبيا ، وذلك بعد أن نجح فى تحرير منطقة الهلال النفطى من الميليشيات المتشددة.

وقال الناطق باسم الجيش الليبى العقيد أحمد المسمارى ، فى تصريحات أوردتها قناة " العربية الإخبارية اليوم الخميس ، إن القوات المسلحة الليبية حررت "هذه المنطقة بالكامل، التى تساوى قطر تقريبا 5 مرات" ، لافتا إلى أنها "قامت بتدمير مشروع قطر الحديث فى ليبيا".

ويعد الهلال النفطى الحوض النفطى الأغنى فى ليبيا ، كونه يمتد لأكثر من 200 كلم ، ويحتوى على 80 فى المائة من الثروة النفطية.

ومنذ العام الماضى ، أعلن الجيش الليبى عن استعادة مدينة بنغازى بالكامل من تنظيم القاعدة ، إضافة إلى تحريره محافظة الجفرة بالكامل ومدن عدة منها درنة وصبراته والزاوية.


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