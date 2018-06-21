الجيش السورى يقضى على الإرهابيين بريفى حمص ودرعا

دمشق (أ ش أ)

قضت وحدة من الجيش السورى اليوم الخميس، على مجموعة من إرهابيى تنظيم "داعش" فى بادية السخنة بريف حمص الشرقى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكرى قوله إن وحدة من الجيش السورى قضت فى كمين محكم على كامل أفراد مجموعة من إرهابيى "داعش" فى بادية السخنة بريف حمص الشرقى.

كما نفذ سلاح المدفعية فى الجيش السورى رمايات مركزة طالت أوكار وتحصينات إرهابيى تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته فى ريف درعا الشمالى والشمالى الشرقى.

وأفادت الوكالة بأن رمايات المدفعية تركزت على تجمعات وأوكار التنظيمات الارهابية فى مدينة الحراك 30 كم شمال شرق مدينة درعا وبلدة بصر الحرير على الطرف الجنوبى لهضبة اللجاة بالريف الشمالى وأدت إلى تدمير نقاط محصنة للارهابيين والقضاء على عدد منهم وإصابة آخرين وتدمير عتاد لهم.

وأوضحت (الوكالة) أن وحدة من الجيش بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم جبهة النصرة تسللت من اتجاه قرية الحميدية للاعتداء على عدد من النقاط العسكرية فى محيط مدينة البعث، ما أسفر عن إحباط محاولة التسلل بعد إيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين وتدمير أسلحتهم وذخيرتهم، لافتة إلى فرار فلول المجموعات الارهابية باتجاه قرية الحميدية والثغور المجاورة بعد أن سحبوا قتلاهم ومصابيهم.