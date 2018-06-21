video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 02:04 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

"الجيزة": انتظام العمل بخطوط السرفيس ووزعنا 12 ألف ملصق بالتعريفة

الخميس، 21 يونيو 2018 12:09 ص
"الجيزة": انتظام العمل بخطوط السرفيس ووزعنا 12 ألف ملصق بالتعريفة محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب إبراهيم سالم
إضافة تعليق
 
أعلن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، انتظام العمل بجميع خطوط السيارات بنطاق المحافظة، مؤكدا أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وادارات المواقف والمتابعة الميدانية وإدارة المرور بوضع بانارات واضحة بالتعريفة الجديدة ووضع ملصقات التعريفة على السيارات، إلى جانب تكثيف المرور على المواقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
ومن جانبه أكد اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وتستقبل أى شكوى بخصوص التعريفة الجديدة، وهناك انتشار واسع للخدمات المرورية وإدارة المواقف لمتابعة انتظام العمل بجميع مواقف المحافظة والتعامل الفوري مع أى بلاغ يصل الى المسئولين واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.
 
وأشار الهراس، إلى أنه تم توزيع 12 ألف ملصق "استيكر" مدون عليه تعريفة الركوب الجديدة وفقا لخطوط السير الخاصة بالسيارات مدون عليه 3 أرقام للشكاوى وهى غرفة عمليات مجلس الوزرا والمحافظة والمرور لتلقى شكاوى عدم تطبيق التعريفة والعمل على حلها على الفور.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظة الجيزة: تطبيق نفس تعريفة التاكسى الأبيض المعلنة بمحافظة القاهرة

اخر الاخبار

التعريفة الجديدة

محافظة الجيزة

المرور

اللواء علاء الهراس

اللواء كمال الدالي




لا تفوتك
رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

الداخلية: ضبط القائمين على تسريب امتحانات الثانوية العامة بمواقع التواصل

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

مصرى ولا أجنبى .. خبراء الكرة يختارون المدير الفنى الجديد للفراعنة.. مبروك: المدرب الوطنى له تاريخ على مستوى القارة والمونديال.. عرابى: المستوى يحسم هوية خليفة كوبر.. والسيد: تحديد الأهداف أهم من الاختيار

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

6 قرارات مهمة للحكومة الجديدة بأولى اجتماعتها.. وزير البترول: نسعى لاستخدام المواطنين بنزين 95 لملائمته السيارات الحديثة.. وزيادة أخيرة العام المقبل.. ونائب وزير المالية: زيادة الإنفاق على الصحة بالموازنة 13%

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

رسميا.. المغرب أول منتخب يودع كأس العالم 2018

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

بلاغ للنائب العام ضد أحمد سعد يتهمه بإحداث الفتنة عقب تحريك أسعار المحروقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة