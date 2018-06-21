"الجيزة": انتظام العمل بخطوط السرفيس ووزعنا 12 ألف ملصق بالتعريفة

كتب إبراهيم سالم

أعلن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، انتظام العمل بجميع خطوط السيارات بنطاق المحافظة، مؤكدا أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء وادارات المواقف والمتابعة الميدانية وإدارة المرور بوضع بانارات واضحة بالتعريفة الجديدة ووضع ملصقات التعريفة على السيارات، إلى جانب تكثيف المرور على المواقف واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ومن جانبه أكد اللواء علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للأحياء فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وتستقبل أى شكوى بخصوص التعريفة الجديدة، وهناك انتشار واسع للخدمات المرورية وإدارة المواقف لمتابعة انتظام العمل بجميع مواقف المحافظة والتعامل الفوري مع أى بلاغ يصل الى المسئولين واتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.

وأشار الهراس، إلى أنه تم توزيع 12 ألف ملصق "استيكر" مدون عليه تعريفة الركوب الجديدة وفقا لخطوط السير الخاصة بالسيارات مدون عليه 3 أرقام للشكاوى وهى غرفة عمليات مجلس الوزرا والمحافظة والمرور لتلقى شكاوى عدم تطبيق التعريفة والعمل على حلها على الفور.