"التنمية السياحة" تحقق 758مليون جنيه إيرادات وتتجاوز الفائض الحكومى المستهدف

كتبت ــ ميرفت رشاد

أعلن سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، أن الهيئة نجحت فى تحقيق الفائض الحكومى المستهدف للعام المالى 2017 / 2018 والبالغ قدره 650 مليون جنيه.

وأوضح أن الهيئة حققت إيرادات بلغت 758 مليون جنيه أى بنسبة 76% من إجمالى المخطط المالى المستهدف تحقيقه 995 مليون جنيه، نهاية يونيو الجارى، بدون أى تخصيصات جديدة للأراضى السياحية.

وقال الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة تجاوزت الفائض الحكومى المستهدف بنسبة 100%، عقب تطبيق سياسة ترشيد النفقات، والتى تعتمد على ترشيد خطة الاستخدام وتقليل المصروفات، مشيرا إلى أنه تم تحريك سياسة الالتزامات المالية مع العملاء بهدف تحصيل أموال الدولة من المتعثرين والتخصيصات القائمة والسابقة.

وتوقع سراج الدين أن تحقق الهيئة خلال العام المالى الجديد 2018 / 2019 إيرادات قدرها 1.6 مليار جنيه، وأن يصل الفائض الحكومى لـ 1.2 مليار جنيه وفقا للمخطط المالى المستهدف، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية اعتبارا من السنة المالية الجديدة، على الاعتمادات والموافقات فيما يتعلق بالمساحات التى من الممكن طرحها للاستثمار السياحى، فى إطار القانون التشريعى رقم 144 لسنة 2017 ،بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، وفى ضوء توجيهات القرار الجمهورى الصادر فى فبراير 2018، بإعداد خريطة لتنمية أراضى الدولة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

يشار إلى أن هيئة التنمية السياحية حققت إيرادات غير مسبوقة تقدر بـ990 مليون جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017 بنسبة زيادة تخطت حاجز 130% عن المخطط المالى المستهدف تحقيقه، وقدره 700 مليون جنيه.