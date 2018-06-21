video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 04:26 م
خالد صلاح
}
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال العام المالى 2017 ـ 2018..

"التنمية السياحة" تحقق 758مليون جنيه إيرادات وتتجاوز الفائض الحكومى المستهدف

الخميس، 21 يونيو 2018 02:54 م
"التنمية السياحة" تحقق 758مليون جنيه إيرادات وتتجاوز الفائض الحكومى المستهدف سراج الدين سعد الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية
كتبت ــ ميرفت رشاد
إضافة تعليق

أعلن سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، أن الهيئة نجحت فى تحقيق الفائض الحكومى المستهدف للعام المالى 2017 / 2018 والبالغ قدره 650 مليون جنيه.

وأوضح أن الهيئة حققت إيرادات بلغت 758 مليون جنيه أى بنسبة 76% من إجمالى المخطط المالى المستهدف تحقيقه 995 مليون جنيه، نهاية يونيو الجارى، بدون أى تخصيصات جديدة للأراضى السياحية.

وقال الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الهيئة تجاوزت الفائض الحكومى المستهدف بنسبة 100%، عقب تطبيق سياسة ترشيد النفقات، والتى تعتمد على ترشيد خطة الاستخدام وتقليل المصروفات، مشيرا إلى أنه تم تحريك سياسة الالتزامات المالية مع العملاء بهدف تحصيل أموال الدولة من المتعثرين والتخصيصات القائمة والسابقة.

وتوقع سراج الدين أن تحقق الهيئة خلال العام المالى الجديد 2018 / 2019  إيرادات قدرها 1.6 مليار جنيه، وأن يصل الفائض الحكومى لـ 1.2 مليار جنيه وفقا للمخطط المالى المستهدف، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية اعتبارا من السنة المالية الجديدة، على الاعتمادات والموافقات فيما يتعلق بالمساحات التى من الممكن طرحها للاستثمار السياحى،  فى إطار القانون التشريعى رقم 144 لسنة 2017 ،بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة،  وفى ضوء توجيهات القرار الجمهورى الصادر فى فبراير 2018، بإعداد خريطة لتنمية أراضى الدولة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

يشار إلى أن هيئة التنمية السياحية حققت إيرادات غير مسبوقة تقدر بـ990 مليون جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017 بنسبة زيادة تخطت حاجز 130% عن المخطط المالى المستهدف تحقيقه، وقدره 700 مليون جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالأرقام..نص مشروع موازنة هيئة التنمية السياحية بقيمة 7 مليار جنيه

"التنمية السياحية": 11.9 مليون جنيه تكلفة رفع كفاءة الطرق بسيناء وكفر الشيخ

"التنمية السياحية": انتهاء مراجعة 106 دراسات تقييم بيئى لمشاريع التنمية

السياحة

ايرادات

التنمية السياحية

هيئة التنمية السياحية

اخبار السياحة

السنة المالية

سراج الدين سعد

اخبار الاقتصاد




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة