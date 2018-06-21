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التموين: رفض 27 طن قمح محلى من المزارعين لاحتوائها على شوائب

الخميس، 21 يونيو 2018 02:00 ص
التموين: رفض 27 طن قمح محلى من المزارعين لاحتوائها على شوائب على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام توريد القمح المحلى من المزارعين فى المحافظات المختلفة، وفقا للضوابط لصالح الجهات المسوقة لاستخدامه فى إنتاج الخبزالمدعم فئه 5 قروش للرغيف، لافتا إلى أنه تم رفض ما يقرب من 27 ألف طن قمح من الموردين لاحتوائها على شوائب وأتربه منها أقماح قديمة، منذ فتح باب التوريد فى منتصف إبريل الماضى وحتى الآن.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تواصل فيه غرفة العمليات المركزية فى الوزارة متابعة أعمال التوريد على مدار اليوم، ويمكن التواصل للشكاوى المتعلقة بعمليات التوريد على الرقم0227944973 والفاكس على الرقم 0227944379.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أن هناك جهود متميزة تبذل من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة فى شركات مطاحن قطاع الأعمال العام، وشركات المضارب، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والبنك الزراعى المصرى فى تسهيل عمليات شراء وتخزين القمح وسداد مستحقات المزارعين بشكل منتظم، لافتا إلى رغبة الوزارة فى شراء كل الكميات المتاحة.

 

 

 

 
 
 

 


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