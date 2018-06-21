التعليم : 98.7% نسبة النجاح فى اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور رضا حجازى رئيسقطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة أنه قد تم الانتهاء من أعمال التقدير لمادة اللغة الأجنبية الثانية، التي قام الطلاب بأداء الامتحان فيها يوم الخميس الموافق 7/6/2018 بإجمالي عدد (563.360) طالبًا/ طالبة وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

* إجمالي أوراق المادة (541.996) ورقة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (534967) طالبًا.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (106.583) طالبًا.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (98.7%) بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/2017 (96.9%).

وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (222.582) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (41.6%).

- حصول عدد (89841) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (16.7%).

- حصول عدد (51677) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (9.6%)