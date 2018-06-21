التعليم: لم نحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة حتى الآن

قال الدكتور رضا حجازى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة إنه لم يتم تحديد موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، وأن ما تردد حول تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الجارى بمنتصف يوليو المقبل غير دقيق.
وأضاف، فى تصريحات خاصة، أنه لا يمكن تحديد موعد للنتيجة أثناء سير الامتحانات وتحديد موعد النتيجة يكون بعد انتهاء أعمال التصحيح فى جميع المواد.
كانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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