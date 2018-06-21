التعليم: لم نحدد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة حتى الآن

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة إنه لم يتم تحديد موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة، وأن ما تردد حول تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الجارى بمنتصف يوليو المقبل غير دقيق.

وأضاف، فى تصريحات خاصة، أنه لا يمكن تحديد موعد للنتيجة أثناء سير الامتحانات وتحديد موعد النتيجة يكون بعد انتهاء أعمال التصحيح فى جميع المواد.