التعليم لطلاب الثانوية العامة: تأكدوا من عدد جزئيات الامتحان قبل الحل

كتب محمود طه حسين

وجه الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة رسالة إلى طلاب الثانوية العامة، قبل دخولهم لجان امتحان مادة التفاضل والتكامل اليوم، قائلا: على جميع الطلاب أن يقرأوا الورقة الموجودة فى غلاف الكراسة الامتحانية من الداخل حتى يتأكد من عدد جزئيات وأسئلة الامتحان قبل البدء فى الإجابة عن الأسئلة.

وقال الدكتور رضا حجازى إن هناك ورقة موجودة فى أول صفحة لبوكليت الأسئلة فى جميع المواد بها تعليمات للطلاب من ضمنها عدد جزئيات وأسئلة الامتحان، موضحا بعض الطلاب لا ينتبه جيدا إلى هذه التعليمات وقد يقع فى خطأ ما.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت جدلا واسعا بين الطلاب وأولياء أمورهم بعد أن اعتقد بعض الطلاب أن امتحان الفيزياء الذى اختبره الطلاب الثلاثاء الماضى 35 سؤالا بدلا من 45، حيث ترك بعض الطلاب 10 أسئلة فى نهاية كراسة الإجابة لم يلتفت إليها.

كانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264 ألفا و697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.