video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 11:59 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: طالب بلجنة فى المنيا صور أجزاء من امتحان التفاضل للثانوية العامة

الخميس، 21 يونيو 2018 10:52 ص
التعليم: طالب بلجنة فى المنيا صور أجزاء من امتحان التفاضل للثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق

كشفت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى، بمحافظة المنيا أن طالب بلجنة مدرسة الاتحاد الإعدادية بديرمواس بالمنيا  صور أجزاء من أسئلة امتحان مادة التفاضل والتكامل بعد انطلاق الامتحان اليوم.

وأوضحت المصادر إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المسؤول عن تصوير أجزاء من امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الثانوية العامة.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. التعليم: ضبط حالتى غش حتى الآن بامتحان التفاضل والتكامل للثانوية العامة

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

تسريب امتحان مادة التفاضل والتكامل

امتحان التفاضل والتكامل 2018

امتحان التفاضل 2018




لا تفوتك
وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة