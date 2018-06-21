التعليم: ضبط 6 حالات غش وتداول إلكترونى للأسئلة اليوم بامتحان التفاضل

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم رصد 6 حالات غش من خلال تداول عبر الانترنت، اليوم أثناء امتحان طلاب الثانوية العامة لمادة التفاضل والتكامل اليوم وتم ضبط 4 حالات منها عن طريق غرفة عمليات الوزارة.
وأضاف الدكتور رضا حجازى أنه ما نشر عن إمكانية تغيير نتيجة الطلاب فى الكنترولات مستحيل ولا يمكن حدوثه أبدا وابتزاز لاستثمار توتر أولياء الأمور والطلاب.
وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
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