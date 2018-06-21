التعليم: ضبط 6 حالات غش وتداول إلكترونى للأسئلة اليوم بامتحان التفاضل

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم رصد 6 حالات غش من خلال تداول عبر الانترنت، اليوم أثناء امتحان طلاب الثانوية العامة لمادة التفاضل والتكامل اليوم وتم ضبط 4 حالات منها عن طريق غرفة عمليات الوزارة.

وأضاف الدكتور رضا حجازى أنه ما نشر عن إمكانية تغيير نتيجة الطلاب فى الكنترولات مستحيل ولا يمكن حدوثه أبدا وابتزاز لاستثمار توتر أولياء الأمور والطلاب.