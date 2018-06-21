التعليم: رصد 5 حالات غش وحالتى نشر على الفيس بوك بامتحان التفاضل

كتب محمود طه

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) صباح اليوم الخميس امتحانات الدور الأول، للعام الدراسي 2018/2017 في مادة الرياضيات البحتة: (التفاضل والتكامل).

وقال الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحان بمادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل (110.822) طالبًا/ طالبة.

وأعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان أن امتحانات الثانوية العامة في يومها الامتحاني السابع قد سارت بشكل جيد ومنضبط حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وأعلن حجازي أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد عدد (5) حالات غش ونشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالإضافة إلى حالة غش ونشر على موقع الفيس بوك تمكنت غرفة العمليات المحلية بمديرية التربية والتعليم بالغربية من ضبطها، وحالة غش ونشر على موقع التواصل فيس بوك تمكنت إحدى لجان سير الامتحان بالقاهرة من ضبطها وقد جاء تفصيل الحالات التي تم ضبطها على النحو التالي:

• اللجنة رقم (1551) بمقر مدرسة بلبيس الثانوية للبنات الجديدة التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، حيث تم ضبط الطالب (م.ج.ع) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1556) بمقر مدرسة البلاشون ث المشتركة التابعة لإدارة بلبيس التعليمية بمحافظة الشرقية، حيث تم ضبط الطالب (أ.م.ج) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1920) بمقر مدرسة المنفلوطي الثانوية للبنين التابعة لإدارة منفلوط التعليمية بمحافظة أسيوط، حيث تم ضبط الطالب (أ.خ.س) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (633) بمقر مدرسة منوف الثانوية الرياضية للبنين التابعة لإدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية، حيث تم ضبط الطالب (أ.ع.ح) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (106) بمقر مدرسة مصطفى كامل ث للبنين التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، حيث تم ضبط الطالب (أ.م.ع) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تم تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

• اللجنة رقم (1422) بمقر مدرسة الشهيد محمد عطية الحسيني الابتدائية (المحلة الراقية ب سابقًا) التابعة لإدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية بمحافظة الغربية، حيث تم ضبط الطالب (أ.ف.ط) الذي قام بنشر أحد أسئلة كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وقد تمكنت غرفة العمليات المحلية بالغربية من تحديد الرقم التعريفي للكراسة والتوصل إلى شخصية الطالب وضبط جهاز الهاتف المحمول المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وأشار حجازي إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلق أية شكاوى بشأن صعوبة الامتحان، كما أفاد أن تقرير غرفة عمليات اتحاد الطلاب مدارس مصر جاء متضمنًا أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وقد صرح حجازي بأن التعاون والتنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكافة الأجهزة الأمنية المعنية قد أسفر عن تحديد هوية المتهمين (م.ص.ف) الطالب بكلية الحقوق، والطالب (م.أ) المقيمان بمركز البداري بمحافظة أسيوط، حيث قاما معًا بإنشاء جروب على تطبيق "الواتس آب" لاستخدامه في تسهيل عملية تداول بعض أسئلة امتحان مادة الفيزياء مقابل تحويل مبالغ مالية، وقد تم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

كما قامت الأجهزة الأمنية المعنية برصد بعض الصفحات المسماة (شاومينج بيغشش ثانوية عامة - ثورة التعليم الفاسد – شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2018) الموجودة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) والمجموعة المسماة (okmmo) عبر تطبيق "واتس آب"، حيث قاموا بنشر مشاركات تتضمن أسئلة وإجابات امتحان الثانوية العامة بمادة اللغة العربية، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وعلى صعيدٍ آخر أعلن حجازي أنه قد تم الانتهاء من أعمال التقدير لمادة اللغة الأجنبية الثانية، التي قام الطلاب بأداء الامتحان فيها يوم الخميس الموافق 7/6/2018 بإجمالي عدد (563.360) طالبًا/ طالبة وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

* إجمالي أوراق المادة (541.996) ورقة.

* إجمالي عدد الطلاب الناجحين (534967) طالبًا.

* إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (106.583) طالبًا.

* بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (98.7%) بينما كانت النسبة المئوية للنجاح خلال العام السابق 2016/2017 (96.9%).

وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول (222.582) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (41.6%).

- حصول (89841) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (16.7%).

- حصول (51677) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (9.6%).

جدير بالذكر أن يوم الأحد المقبل سوف يقوم طلاب الشعبة الأدبية بأداء الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي عدد (245.386) طالبًا/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان في مادة الأحياء بإجمالي عدد (249.608)، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد (108.838) طالبًا/ طالبة.