التعليم : بدء تصحيح إحصاء الثانوية العامة وتقدير درجات الرياضيات تباعا

كتب محمود طه حسين

قال عبد الغفار جودة مشرف عام تنمية مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الكنترولات بدأت أمس الأربعاء فى تصحيح مادة الإحصاء وجار تصحيح فروع الرياضيات تباعا.

وأضاف مشرف عام تنمية مادة الرياضيات أن الوزارة دربت مقدرى الدرجات على التعامل مع أى أفكار للطلاب فى كراسة الإجابة ، موضحا بعض الطلاب له أفكار مختلفة فى الإجابات يتم التعامل مع هذه الأفكار بشكل يحقق مصلحة الطالب.

وأشار مشرف عام تنمية المادة إلى أن التصحيح يسير بشكل طبيعى.