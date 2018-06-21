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التعليم : بدء تصحيح إحصاء الثانوية العامة وتقدير درجات الرياضيات تباعا

الخميس، 21 يونيو 2018 12:29 م
التعليم : بدء تصحيح إحصاء الثانوية العامة وتقدير درجات الرياضيات تباعا امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين
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قال عبد الغفار جودة مشرف عام تنمية مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الكنترولات بدأت أمس الأربعاء فى تصحيح مادة الإحصاء وجار تصحيح فروع الرياضيات تباعا. 
 
 
وأضاف مشرف عام تنمية مادة الرياضيات أن الوزارة دربت مقدرى الدرجات على التعامل مع أى أفكار للطلاب فى كراسة الإجابة ، موضحا بعض الطلاب له أفكار مختلفة فى الإجابات يتم التعامل مع هذه الأفكار بشكل يحقق مصلحة الطالب.
 
وأشار مشرف عام تنمية المادة إلى أن التصحيح يسير بشكل طبيعى.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

 

 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 

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