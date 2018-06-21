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التحالف: عملية "قطع رأس الأفعى" تحرز انتصارات كبيرة بمحور صعدة

الخميس، 21 يونيو 2018 07:07 م
التحالف: عملية "قطع رأس الأفعى" تحرز انتصارات كبيرة بمحور صعدة الأمير فهد بن تركى والفريق المقدشى يتابعان سير العمليات العسكرية باليمن
كتبت ـ إيمان حنا
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أحرز الجيش اليمنى مدعوما بقوات تحالف دعم الشرعية، تقدما وانتصارات كبيرة بمحور صعدة من لواء العروبة بقياده اللواء عبد الكريم السدعي، وذلك فى إطار العملية العسكرية التى تنطلق تحت اسم "قطع رأس الأفعى".

كما أكد استمرار العمليات لتطهير الملاحيظ وما تبقى من جيوب وعناصر مليشيا الحوثى، ونجح لواء العروبة فى تحرير جبل وقرية الروقى والغرزة وحرم وربعان والبروكية والشتيفى ومعسكرات السائله والصبة.

صعدة
صعدة

 

من جانب آخر، نجحت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، اليوم، فى تحرير مديرية نعمان شمالى محافظة البيضاء بالكامل، بعد معارك متواصلة مع مليشيات الحوثي الانقلابية لليوم الثانى على التوالى.

 

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، أن أبطال الجيش تمكنوا اليوم من تحرير منطقة مفرق الجريبات وحصير الجار ومنطقة عراء وقرى الغول، وصولاً إلى تحرير جبل الأشعر الاستراتيجي التابع لمديرية الملاجم والذي يطل على منطقة فضحة، وسط انهيار واسع في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

 

وكانت قوات الجيش مسنودة بالتحالف العربى، قد أطلقت أمس عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من تحرير عدد من المواقع المهمة منها "عقبة القنذع" والتى تعد من أهم المواقع الاستراتيجية بالمنطقة.

الأمير فهد يتابع أماكن العمايات باليمن
قائد القوات المشتركة يتابع أماكن العمايات باليمن

 

وأضاف المصدر، أن المعارك مستمرة حتى اللحظة، وطلائع الجيش الوطني دخلت أولى مناطق مديرية الملاجم، حيث ستلتحم جبهة نعمان آل عواض مع جبهة ناطع بمنطقة فضحة التابعة لمديرية الملاجم.

 


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