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البورصة تربح 6.7 مليار جنيه خلال 3 جلسات بنسبة زيادة 0.7%

الخميس، 21 يونيو 2018 09:08 م
البورصة تربح 6.7 مليار جنيه خلال 3 جلسات بنسبة زيادة 0.7% البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 914.739 جنيه، بارتفاع بنسبة 0.7% عن الأسبوع الماضى.
 
 
وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 493.371 مليار جنيه إلى 497.380 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 0.8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 195.623 مليار جنيه إلى 196.707 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 688.994 مليار جنيه إلى 694.087 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.7%.
 
وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 251 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 239 ألف سند تقريباً.
 
يذكر أن البورصة لم تنعقد سوى 3 جلسات فقط خلال الأسبوع الجارى بسبب أجازة عيد الفطر يومى الأحد والإثنين.
 

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