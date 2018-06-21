البورصة تربح 6.7 مليار جنيه خلال 3 جلسات بنسبة زيادة 0.7%

كتب هانى الحوتى

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 6.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى ليغلق عند مستوى 914.739 جنيه، بارتفاع بنسبة 0.7% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 493.371 مليار جنيه إلى 497.380 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة زيادة 0.8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 195.623 مليار جنيه إلى 196.707 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.6%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 688.994 مليار جنيه إلى 694.087 مليار جنيه بنسبة زيادة 0.7%.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 251 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهى، وبلغ إجمالى حجم التعامل على السندات نحو 239 ألف سند تقريباً.

يذكر أن البورصة لم تنعقد سوى 3 جلسات فقط خلال الأسبوع الجارى بسبب أجازة عيد الفطر يومى الأحد والإثنين.