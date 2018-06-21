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البورصة المصرية تربح 9 مليارات جنيه بختام جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 21 يونيو 2018 02:51 م
البورصة المصرية تربح 9 مليارات جنيه بختام جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب: هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين من المؤسسات العربية والأجنبية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 914.738 مليار جنيه.

 

وبلغ حجم التداول 174 مليون ورقة مالية بقيمة 740 مليون جنيه عبر تنفيذ 21 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.46% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 21.23%، والعرب على 6.32% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.52%.

 

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة بلغت 34.4 مليون جنيه، 12.2 مليون جنيه، 26.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 31.6 مليون جنيه، 8.9 مليون جنيه، 32.8 مليون جنيه على التوالى.

 

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 16345 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 2773 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 16541 نقطة.

 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 811 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2062 نقطة، وارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

 

وارتفعت أسهم 109 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 31 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.


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