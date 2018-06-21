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البحوث الفلكية: اليوم أطول نهار فى السنة بـ14 ساعة

الخميس، 21 يونيو 2018 02:00 ص
البحوث الفلكية: اليوم أطول نهار فى السنة بـ14 ساعة أشرف تادرس رئيس قسم الفلك
كتب محمود راغب
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قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن اليوم الخميس، سيشهد حدوث لحظة "الانقلاب الصيفى" فى مصر والمنطقة العربية وكامل دول النصف الشمالى من الكرة الأرضية، موضحًا أن الانقلاب الصيفى يعنى ذروة فصل الصيف.

 

وأضاف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ساعات النهار تصل اليوم لـ14 ساعة والليل 10 ساعات، موضحًا أن الأرض تصل لأقصى نقطة فى مدارها حول الشمس، وأن الشمس ستكون فى أقصى ارتفاع لها فى السماء وقت الظهر وتكون فوق الرؤوس مباشرة، مما يعطى إحساسًا بحرارة الجو.

 

وأشار تادرس، إلى أنه مع اليوم 21 يونيو سيكون متبقى على انتهاء فصل الصيف شهر ونصف تقريبًا، ويكون للإنسان فى هذا اليوم أقصر خيال على الأرض وقت الظهر، لافتًا إلى أنه بعد يوم 21 يونيو يقل طول النهار تدريجيًا إلى أن يتساوى مع عدد ساعات الليل فى 23 سبتمبر.


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