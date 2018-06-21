video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 04:26 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى لا ينوى إقامة "جوانتانامو للمهاجرين" فى دول أخرى

الخميس، 21 يونيو 2018 02:48 م
الاتحاد الأوروبى لا ينوى إقامة "جوانتانامو للمهاجرين" فى دول أخرى الاتحاد الأوروبى
أ ف ب
إضافة تعليق

أكد المفوض الأوروبى للهجرة ديمتريس افراموبولوس، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبى ينوى فعلا إنشاء "منصات إقليمية" لاستقبال اللاجئين الذين يتم إنقاذهم فى البحر، فى دول أخرى لكن الامر لا يتعلق بإقامة مراكز مثل معتقل "جوانتانامو للمهاجرين".

وقال افراموبولوس، فى مؤتمر صحفى فى بروكسل، إن "المفوضية تجرى مفاوضات مع الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية حول الطريقة التى يمكن أن تعمل فيها اجراءات إنزال إقليمية".

واضاف أن "الطريقة التى أرى فيها كل ذلك هو اتفاق مع دول متوسطية لضمان ان يحصل الاشخاص على الحماية التي يحتاجون اليها وام يعاملوا بالكرامة التي يستحقونها"، مؤكدا ان مثل هذه "المراكز الخارجية" يجب ان تحترم "القيم الاوروبية".

وقال المفوض ان اقامة مراكز لانزال المهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر خارج الاتحاد الاوروبي سيوجه رسالة مفادها ان "الصعود على مركب لا يعني رحلة مجانية الى الاتحاد الاوروبي"، مؤكدا ان المفوضية "ستعاين قدرات الدول الاعضاء ورغبتها" في تنفيذ مشاريع كهذه "في الايام المقبلة".

وتابع ان المفوضية الاوروبية تجرى مناقشات مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية حول طرق إقامة هذه "المنصات الاقليمية لانزال" المهاجرين حيث يمكن تمييز المهاجرين لاسباب اقتصادية لاعادتهم الى بلدانهم، والذين يمكنهم طلب اللجوء الى الاتحاد الاوروبي.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى يسعى لحظر "الميمات" وغضب بين مستخدمى الإنترنت

الاتحاد الأوروبى يعتمد حزمة مساعدات للبنان بقيمة 165 مليون يورو

مجلس اللوردات البريطانى يوافق على مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبى

أوروبا

الاتحاد الأوروبى

المفوضية السامية للاجئين

جوانتانامو

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة