الاتحاد الأوروبى لا ينوى إقامة "جوانتانامو للمهاجرين" فى دول أخرى

أ ف ب

أكد المفوض الأوروبى للهجرة ديمتريس افراموبولوس، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأوروبى ينوى فعلا إنشاء "منصات إقليمية" لاستقبال اللاجئين الذين يتم إنقاذهم فى البحر، فى دول أخرى لكن الامر لا يتعلق بإقامة مراكز مثل معتقل "جوانتانامو للمهاجرين".

وقال افراموبولوس، فى مؤتمر صحفى فى بروكسل، إن "المفوضية تجرى مفاوضات مع الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية حول الطريقة التى يمكن أن تعمل فيها اجراءات إنزال إقليمية".

واضاف أن "الطريقة التى أرى فيها كل ذلك هو اتفاق مع دول متوسطية لضمان ان يحصل الاشخاص على الحماية التي يحتاجون اليها وام يعاملوا بالكرامة التي يستحقونها"، مؤكدا ان مثل هذه "المراكز الخارجية" يجب ان تحترم "القيم الاوروبية".

وقال المفوض ان اقامة مراكز لانزال المهاجرين الذين يتم انقاذهم في البحر خارج الاتحاد الاوروبي سيوجه رسالة مفادها ان "الصعود على مركب لا يعني رحلة مجانية الى الاتحاد الاوروبي"، مؤكدا ان المفوضية "ستعاين قدرات الدول الاعضاء ورغبتها" في تنفيذ مشاريع كهذه "في الايام المقبلة".

وتابع ان المفوضية الاوروبية تجرى مناقشات مع المفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية حول طرق إقامة هذه "المنصات الاقليمية لانزال" المهاجرين حيث يمكن تمييز المهاجرين لاسباب اقتصادية لاعادتهم الى بلدانهم، والذين يمكنهم طلب اللجوء الى الاتحاد الاوروبي.