الإليزيه يستقبل اليوم أول حفل للموسيقى الإلكترونية بحضور نجوم محليين

كتب: أحمد علوى

قالت قناة "بى اف ام تى فى" الفرنسية، إن ساحات قصر الرئاسة الفرنسى الإليزيه سوف تشهد اليوم الخميس، حفل للموسيقى الإلكترونية، وهى للمرة الأولى التى يقيم فيها الإليزيه مثل هذه الحفلات.

وأوضحت القناة الفرنسية، أنه فى الثامنة من مساء اليوم سوف تبدأ فعاليات الحفل بحضور العديد من نجوم الموسيقى الإلكترونية فى العالم، كما أنه من المتوقع أن يتم تكريم العديد من الفنانين المحليين.

ويشار أنه من أجل تلك المناسبة، أتيحت الفرصة للفرنسيين للتسجيل عبر الإنترنت، وبالفعل قام 5000 شخص بالإجمال، من التسجيل من بينهم، نحو 2000 إلى 2200 من المحظوظين سيدخلون الساحة الرئيسية، أما بالنسبة للآخرين، سيتم تركيب شاشة عملاقة فى طريق مارينى المجاور للقصر.

وبدأت عملية التركيبات والتحضيرات أمس الأربعاء وستقام بعض البروفات بعد ظهر يوم الخميس. كما سيكون عرض هذا العام، أول عرض للموسيقى الإلكترونية، وسيضم اثنين من أهم الفنانين المعروفين بتصدير لمسة الصوت الفرنسية، وهما كافينسكي وبيدرو وينتر.