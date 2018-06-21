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الإعدام شنقًا لشابين قتلا طفلاً بعد هتك عرضه فى الإسكندرية

الخميس، 21 يونيو 2018 02:22 م
الإعدام شنقًا لشابين قتلا طفلاً بعد هتك عرضه فى الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار موسى أحمد النحراوي وعضوية المستشارين عبد الرحمن سيد حافظ وسعد فتحي رفاعي، وأمانة سر أحمد يوسف، بإلاعدام شنقا لشابين قتلا طفلا يبلغ من العمر 13 عاما، وذلك بعد خطفه والاعتداء عليه جنسيًا وهتك عرضه وسرقة "التوك توك" الخاص به.

 
وكانت هيئة المحكمة أحالت المتهمين فى القضية رقم 29744 لسنة 2012 جنايات العامرية أول، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى الحكم عليه بالإعدام شنقا وذلك بجلسة 2018/6/19.
 
 
وتعود القضية رقم 29744 لسنة 2012 جنايات العامرية أول، عندما تلقى قسم شرطة العامرية أول، إخطارا يفيد العثور علي جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما، مشنوق بسلك كهربائى بإحدي المناطق الصحراوية بنطاق دائرة قسم شرطة العامرية أول.   
 
وتم تشكيل فريق بحث وتم كشف قيام كل من "إ  ص ا" و "م ا أ" عاطلين بخطف المجني عليه واقتياده بالتوك توك قيادته لمنطقة صحراوية  فضاء وقد اعتدوا عليه جنسيا وهتكوا عرضه وخنقوه بسلك كهربائي وسرقة التوك توك، وتم القبض عليهم ، وبالعرض علي النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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