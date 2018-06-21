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الإحصاء: 27.3 % زيادة فى أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومى عام 2017

الخميس، 21 يونيو 2018 11:25 ص
الإحصاء: 27.3 % زيادة فى أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومى عام 2017 الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء - أرشيفية
كتبت - هبة حسام
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بلغ إجمالى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام / الأعمال العام خلال العام الماضى 1132 أجنبيا (منهم 1020 ذكورا بنسبة 90.1%، 112 إناث بنسبة 9.9%)، مقابل 889 أجنبيا عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 27.3%. 
 
 
وطبقا لبيان أصدره الجهاز المركزى للتعـبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، ننشر عدد من المؤشرات حول العاملين الأجانب بمصر فى القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام خلال عام 2017.
 
 
أولا: العاملون الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام/الأعمال العام طبقا للنوع عام 2017
 
- 58.1% من إجمالى العاملين الأجانب، من الدول الأوروبية.
 
- تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر من إجمالى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2017 بعدد 658 أجنبيا بنسبة 58.1%.
 
-  الـدول الآسيوية (غير العربية) تلاها بعدد 194 أجنبيا بنسبة 17.1%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد، حـيث بلـغ عددهم 43 أجنبيا فـقط بنسبة 3.8%.
 
- يمثل الأجانب الحاصلون على مؤهل جامعى العدد الأكبر، حيث بلغ عددهم 797 أجنبى بنسبة 70.4%، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 175 أجنبى بنسبة 15.5%.
 
- يمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر، حيث بلغ عددهم 730 أجنبى بنسبة 64.5%.
 
- يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 242 أجنبى بنسبة 21.4%.
 
- مثل عمال التشغيل أقل الأعداد حيث بلغ  10 أجانب فقط بنسبة 0.9% من إجمالى عدد الأجانب العاملين . 
 
 ثانيا: العاملون الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام / الأعمال العام طبقا لأقسام المهن الرئيسية عام 2017
 
- 44.5% من إجمالى العاملين الأجانب يعملون بالقطاع العام/الأعمال العام  لعام 2017 
 
- يمثل العـاملون الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعام  العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 504 أجنبى بنسبة 44.5 % (معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية).
 
-  تلاهم العـاملون الأجانب بالهيئات العامة بعدد 501 أجنبى بنسبة 44.3% (معظمهم يعملون فى الهيئة المصرية العامة للبترول واتحاد الإذاعة والتليفزيون).

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