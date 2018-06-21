الإحصاء: 27.3 % زيادة فى أعداد العاملين الأجانب بالقطاع الحكومى عام 2017

كتبت - هبة حسام

بلغ إجمالى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام / الأعمال العام خلال العام الماضى 1132 أجنبيا (منهم 1020 ذكورا بنسبة 90.1%، 112 إناث بنسبة 9.9%)، مقابل 889 أجنبيا عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 27.3%.

وطبقا لبيان أصدره الجهاز المركزى للتعـبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، ننشر عدد من المؤشرات حول العاملين الأجانب بمصر فى القطاع الحكومى والقطاع العام/ الأعمال العام خلال عام 2017.

أولا: العاملون الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام/الأعمال العام طبقا للنوع عام 2017

- 58.1% من إجمالى العاملين الأجانب، من الدول الأوروبية.

- تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر من إجمالى عدد العاملين الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام / الأعمال العام عـام 2017 بعدد 658 أجنبيا بنسبة 58.1%.

- الـدول الآسيوية (غير العربية) تلاها بعدد 194 أجنبيا بنسبة 17.1%، بينما تمثل الدول الإقيانوسية أقل الأعداد، حـيث بلـغ عددهم 43 أجنبيا فـقط بنسبة 3.8%.

- يمثل الأجانب الحاصلون على مؤهل جامعى العدد الأكبر، حيث بلغ عددهم 797 أجنبى بنسبة 70.4%، يليهم الحاصلين على مؤهل أعلى من الجامعي بعدد 175 أجنبى بنسبة 15.5%.

- يمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر، حيث بلغ عددهم 730 أجنبى بنسبة 64.5%.

- يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 242 أجنبى بنسبة 21.4%.

- مثل عمال التشغيل أقل الأعداد حيث بلغ 10 أجانب فقط بنسبة 0.9% من إجمالى عدد الأجانب العاملين .

ثانيا: العاملون الأجانب فى القطاع الحكومى والقطاع العام / الأعمال العام طبقا لأقسام المهن الرئيسية عام 2017

- 44.5% من إجمالى العاملين الأجانب يعملون بالقطاع العام/الأعمال العام لعام 2017

- يمثل العـاملون الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعام العدد الأكبر حيث بلـغ عددهم 504 أجنبى بنسبة 44.5 % (معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية).

- تلاهم العـاملون الأجانب بالهيئات العامة بعدد 501 أجنبى بنسبة 44.3% (معظمهم يعملون فى الهيئة المصرية العامة للبترول واتحاد الإذاعة والتليفزيون).