"الأوقاف" تنعى خطيبًا لقى مصرعه فى حادث.. وتقرر صرف 10 آلاف جنيه مساعدة لأسرته

كتب - إسماعيل رفعت

تقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الشيخ ناصر سعيد القاضى إمام وخطيب مسجد الولى الحميد بالحي الثانى بإدارة العبور بالقليوبية، والذى لقى ربه عز وجل إثر حادث سير، ووجه بصرف عشرة آلاف جنيه مساعدة عاجلة لأسرته من باب البر.

وتقدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ ناصر سعيد القاضى، الذة وافته المنية إثر حادث سير، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بكريم فضله وواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وأسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، ووجه بصرف عشرة آلاف جنبه مساعدة عاجلة لأسرته من باب البر، كما وجه بسرعة صرف جميع مستحقاته، وكلف الوزير وكيله الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالتوجه لتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد غدا الجمعة بمحافظة القليوبيه نيابة عن الوزير.