"الأوقاف الفلسطينية": مستوطنون يروجون لاقتحام الحرم الإبراهيمى مساءً

رام الله (أ ش أ)

أعربت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية عن استهجانها وتنديدها لما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلى، وقطعان مستوطنيه ضد الأماكن الدينية والوقفية سواء فى القدس أو فى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت الوزارة فى بيان لها، أن بعض المواقع الإسرائيلية نشرت فيديو ترويجى يفيد بأن المستوطنين سيقومون، اليوم الخميس، بإدخال كتاب التوراة إلى الحرم الإبراهيمى الشريف الساعة الثامنة مساء، برفقة حفل موسيقي.

واعتبرت أن هذا الاعتداء، أن تم، بالصورة التى يروجون لها، هو سابقة خطيرة، وانتهاك كبير، ومساس بمكانة الحرم الإبراهيمى الشريف، واعتداء صارخ على حرمة الأماكن الدينية الوقفية الإسلامية الفلسطينية، وعلى مشاعر ملايين المسلمين فى العالم.

وأضافت أن هذه الممارسات، إضافة إلى الزيارات التى قام بها قادة حكومة الاحتلال، تعطى غطاء لممارسات المستوطنين، وتزيد من انتهاكاتهم، وهى تتم من خلال الحماية التى أصبح يوفرها لهم مركز الشرطة الجديد الذى يمثل استفزازا وانتهاكا كبيرا لواقع المسجد الإبراهيمي.

وحملت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إطلاق يد المستوطنون وتدنيسهم للحرم الإبراهيمى الشريف، والتغيير فى معالمه الإسلامية العربية، وفرض إجراءات تهويديه بحقه.

ودعت كافة المؤسسات الدولية والحقوقية، وعلى رأسها اليونسكو لتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الإبراهيمى الشريف، ووقف هذا الانتهاك الخطير.

من ناحية أخرى هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلى الليلة الماضية منزل الأسير الفلسطينى علاء قبها فى قرية برطعة، واعتقلت 13 فلسطينيا فى انحاء متفرقة فى الضفة الغربية.

ويتهم الاحتلال الأسير قبها بتنفيذ عملية دهس فى 16 مارس الماضي، قتل فيها اثنان من جنود الاحتلال، وأصيب ثلاثة آخرون.

وكان قبها، وهو أسير محرر، قد أصيب إصابات طفيفة فى حينه، ونقل إلى مستشفى "هيلل يافي" فى الخضيرة.

من جهتها أكدت مصادر فلسطينية أن 7 فلسطينيين قد أصيبوا بإصابات متفاوتة ما بين المتوسطة والطفيفة خلال هدم قوات الاحتلال الجدران الداخلية لمنزل الأسير علاء قبها فى بلدة برطعة الشرقية المعزولة خلف جدار الفصل العنصرى بجنين.. حيث اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية أن نحو 20 آلية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت برطعة، وداهمت المنزل الذى يتكون من شقة سكنية ويعيش فيها 12 شخصا فى الطابق الثالث من عمارة تعود ملكيتها لوالده.

الى ذلك شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة فى مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طالت 13 فلسطينيا على الأقل.