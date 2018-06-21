الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً، وأن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون الرياح معتدلة وأغلبها شمالية شرقية تنشط على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

وسط الدلتا 24 36

الإسكندرية 21 33

بلطيم 22 32

مطروح 21 31

السلوم 20 31

سيوة 21 41

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

العريش 24 32

رفح 23 31

الإسماعيلية 23 37

السويس 23 37

رأس سدر 24 39

نخل 22 39

نويبع 28 40

طابا 25 39

كاترين 24 34

الطور 25 39

شرم الشيخ 29 40

الغردقة 29 40

مرسى علم 28 39

الفيوم 25 41

بنى سويف 25 41

المنيا 26 41

أسيوط 27 42

سوهاج 27 43

قنا 27 45

الأقصر 27 45

أسوان 28 46

أبوسمبل 28 45

الوادى الجديد 28 44

شلاتين 29 41

أبو رماد 30 40

رأس حدربة 29 39

حلايب 29 39

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 32 45

المدينة 32 45

الرياض 27 42

المنامة 33 38

أبوظبى 31 42

الدوحة 32 41

الكويت 30 44

دمشق 16 34

بيروت 24 28

عمان 18 31

القدس 18 29

غزة 22 30

بغداد 26 42

مسقط 33 39

صنعاء 15 29

الخرطوم 28 38

طرابلس 22 27

تونس 20 30

الجزائر 18 25

الرباط 16 24

نواكشوط 26 36

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 15 27

اسطنبول 21 28

إسلام آباد 26 39

نيودلهى 30 42

جاكرتا 25 34

بكين 24 35

كوالالمبور 24 32

طوكيو 21 26

أثينا 20 30

روما 18 30

باريس 09 21

مدريد 20 34

برلين 10 26

لندن 10 19

مونتريال 11 2 2

موسكو 16 26

نيويورك 18 29

واشنطن 20 30