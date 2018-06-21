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استشهاد فلسطينى أصيب خلال التظاهرات على حدود قطاع غزة الشهر الماضى

الخميس، 21 يونيو 2018 09:02 ص
استشهاد فلسطينى أصيب خلال التظاهرات على حدود قطاع غزة الشهر الماضى أحداث غزة
(أ ف ب)
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أعلنت وزارة الصحة فى غزة الخميس وفاة فلسطينيى اصيب بجروح فى مايو الماضى برصاص الجيش الإسرائيلى خلال تظاهرات على طول السياج الفاصل بين إسرائيل والقطاع.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس، في بيان ان "الشاب محمد غسان أبو دقة استشهد في مستشفى مار يوسف مساء اليوم (الأربعاء) متأثراً بجروح اصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس فى 14 مايو الماضى".

وقتل 133 فلسطينيا برصاص إسرائيلى منذ بداية التظاهرات على طول الحدود بين إسرائيل وغزة فى 30 مارس. ولم يقتل أى إسرائيلى.

وبلغت التظاهرات اوجها في 14 مايو يوم قتل 62 فلسطينيا على الأقل مع اقتراب آلاف منهم من السياج الحدودى الذى يفرض عليه الجيش حراسة مشددة. وكان الفلسطينيون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية في اسرائيل من تل أبيب الى القدس.

وبررت إسرائيل ردها بضرورة الدفاع عن حدودها ووقف عمليات التسلل.

 


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