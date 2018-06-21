إيطاليا تعلن حجز سفينتين تابعتين لمنظمة غير حكومية تحمل مهاجرين

أ ف ب

أعلنت ايطاليا الخميس أنها ستحجز سفينتين تابعتين لمنظمة "لايف لاين" الألمانية غير الحكومية تبحر أحداهما فى البحر المتوسط مع أكثر من 200 مهاجر للتحقق من أن العلم الهولندى الذى ترفعانه يتماشى مع الجنسية.

وقال وزير النقل الإيطالى دانيلو تونينيلى إن سفينتى "لايف لاين" و"سيفاش" سيتم "حجزهما من الحكومة الإيطالية وتنقلان إلى موانئنا للتحقق من مصدرهما".

ولايف لاين التى أغاثت أكثر من 200 مهاجر شمال سواحل ليبيا وسيفاش منعتا فى مرحلة أولى من الرسو فى موانىء إيطالية من قبل وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفيني.

وقال تونيتيلى إنه "سيتم الاعتناء بالمهاجرين" قبل حجز السفينتين.

وأضاف أن لايف لاين خالفت القانون الدولى بنقلها المهاجرين فى حين كان خفر السواحل الليبى يتدخل.

وردا على طلب من الحكومة الإيطالية قالت هولندا إن السفينة ترفع "العلم الهولندى بطريقة غير مشروعة" كما قال تونينيلى من حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات التى شكلت ائتلافا مع الرابطة (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني.

من جهتها ذكرت ممثلية هولندا لدى الاتحاد الأوروبى الخميس فى تغريدة ان السفينتين لم ترفعا العلم الهولندي. وقالت "السفينتان تملكهما منظمة المانية غير حكومية ولا تظهران فى السجلات البحرية الهولندية".

وقالت لايف لاين فى بيان انها انقذت 226 شخصا صباح الخميس قبالة سواحل ليبيا مع "احترام القانون الدولى فى المياه الدولية" و"ميناء آمن" لانزال المهاجرين.

وقالت المنظمة انها تخشى "من تكرار ما حصل مع سفينة اكواريوس قبل اسبوع".

وسفينة اكواريوس التى استأجرتها منظمة "اس او اس ميديتيرانيه" الفرنسية غير الحكومية رست الاحد فى ميناء اسبانى بعد اسبوع من رفض ايطاليا ومالطا استقبالها.

وكان نقل قسم من المهاجرين ال630 اولا الى سفينتين ايطاليتين وابحرت السفن الثلاث الى اسبانيا.