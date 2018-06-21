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"إنستجرام" تعلن تخطى عدد مستخدميها مليار حساب نشط

الخميس، 21 يونيو 2018 06:12 ص
"إنستجرام" تعلن تخطى عدد مستخدميها مليار حساب نشط موقع انستجرام
سان فرانسيسكو (أ ف ب)
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أعلنت إنستجرام، الأربعاء أن عدد مستخدميها تخطى عتبة المليار مستخدم نشط، فى إنجاز يعكس الاقبال المتزايد، ولا سيما من الشبان، على شبكة التواصل الاجتماعى المملوكة لـ"فيسبوك" والتى تركز على مشاركة الصور والفيديو.

وأتى الإعلان عن هذا الانجاز خلال فعالية نظمها رئيس الشركة كيفن سيستروم فى سان فرانسيسكو وكشف خلالها النقاب أيضا عن ميزة جديدة تتيح لمستخدمى التطبيق المحترفين نشر مقاطع فيديو طويلة يمكن ان تصل مدة الواحد منها الى الساعة.

وقال سيستروم "لدينا الان مجتمع مكوّن من مليار مستخدم"، وبعد أن كان عدد مستخدميها فى سبتمبر لا يزيد عن 800 ألف اصبحت إنستجرام اليوم رابع شبكة للتواصل الاجتماعى يبلغ عدد مستخدميها أكثر من مليار شخص، والشبكات الثلاث الاخرى التى سبقتها الى هذا الانجاز مملوكة جميعها لفيسبوك، وهى اضافة الى موقع التواصل الاجتماعى نفسه الذى يزيد عدد مستخدميه حاليا عن مليارين مستخدم، خدمتا المراسلات الفورية "واتساب" و"مسنجر".

وبذلك تكون إنستجرام قد تمكنت من تخطى منافسيها الرئيسيين "تويتر" و"سناب تشات" ونجحت كذلك فى المهمة التى يعانى فيها فيسبوك من مشاكل جمة الا وهى اجتذاب فئة الشباب.

وأسست إنستجرام فى 2010 قبل ان يستحوذ عليها فيسبوك فى 2012 مقابل حوالى مليار دولار، وبحسب شركة ايماركتر يفترض ان تبلغ العائدات الاعلانية المتوقع ان تحققها شركة إنستجرام هذه السنة حوالى 5,5 مليار دولار اى بزيادة بنسبة 70% عن العام الماضي.

 


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