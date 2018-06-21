إكسون موبيل مصر تعلن عن الفائزين بالمرحلة الثانية من مسابقة "الدبابة"

قال على عبد المتعال، مدير التسويق لشركة إكسون موبيل مصر: "نحتفل اليوم بفوز 10 عملاء لزيوت موبيل دلڨاك فى المرحلة الثانية من المسابقة التى ستمتد لأربع مراحل حتى شهر يوليو القادم".

وقال أحد الفائزين: "أرسلت للشركة 6 خطابات وكنت أثق فى فوزى بالدبابة فسمعة الشركة تسبقها وتتمتع بصيت عالى جدا بمحافظة مطروح حيث يستخدم معظم السائقين بالمحافظة زيوت موبيل ويطلبون المنتج بالاسم ويرجع ذلك لثقتهم الكبيرة فى منتجات موبيل، وكان ذلك الدافع والآمل الذى جعلنى واثق من الفوز، ولم تواجهنى أى مشكلة فى الإرسال نهائيا"، هكذا عبر عبد الله متولى مفتاح من محافظة مطروح عن فرحته بالفوز فى المرحلة الثانية من مسابقة " موبيل دلڨاك".

جاء ذلك خلال الاحتفالية الرائعة التى أقامتها شركة إكسون موبيل مصر بأحد فنادق القاهرة الكبرى لتسليم 10 سيارات "شيفرولية الدبابة" لـ10 فائزين فى المرحلة الثانية من مسابقة "موبيل دلڨاك"، وذلك فى حضور المهندس على عبد المتعال مدير التسويق، وعدد من قيادات الشركة، فضلاً عن الفائزين وأسرهم.

وكانت عملية السحب التى تم إجراءها فى أواخر شهر إبريل الماضى برعاية وإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، قد أسفرت عن فوز المتسابقين من 10 محافظات هى: أسوان، جنوب سيناء، مرسى مطروح، بورسعيد، دمياط، الإسكندرية، سوهاج، القاهرة، المنوفية والمنيا.

وبهذه المناسبة بدأ المهندس على عبد المتعال، مدير التسويق كلمته بتهنئة الفائزين فى المرحلة الثانية من المسابقة وأسرهم، وأكد قائلاً: " نحتفل اليوم ب10 عملاء لزيوت موبيل دلڨاك الذين فازوا فى مسابقة الدبابة فى المرحلة الثانية من المسابقة والتى ستمتد لأربع مراحل حتى شهر يوليو القادم، حتى يتمكن جميع عملاءنا على مستوى الجمهورية من المشاركة فى باقى المراحل. هذا ونؤكد لكل من شارك فى المسابقة أن فرصته مازالت قائمة للفوز فى المرحلتين القادمتين".

وأضاف عبد المتعال: "ليست المرة الأولى التى ننظم فيها مسابقات لعملائنا من سائقى النقل والميكروباص الذين نقدرهم جميعا ونعمل دوما على تقديم منتجات وزيوت على درجة عالية من الكفاءة والجودة تجعل عملهم أسهل وأفضل، كما نؤكد لهم أن موبيل دلڨاك دائما معهم أينما كانوا".

جدير بالذكر أن موبيل قد أعلنت خلال شهر فبراير الماضى عن مسابقتها لاختيار 60 فائز من عملاءها للفوز ب60 سيارة دبابة على 4 مراحل، تحت شعار " عايز تكسب الدبابه موبيل دلڨاك هو الإجابه "، وتتطلب مراحل المسابقة الأتى: شراء جركن من "دلڨاك وان" الـ5 لتر أو 20 لتر، أو شراء 2 جركن من "دلڨاك إم إكس TM " ال 5 لتر أو 20 لتر، أو شراء 3 جركن من "دلڨاك TM" ال 4 لتر أو ال 5 لتر أو ال20 لتر، أو شراء 3 جركن من "موبيل X3 TM " ال4 لتر أو ال5 لتر أو ال20 لتر، ويتم قطع وش الجركن وإرسال وش الجركن مع الاسم والتليفون والعنوان على صندوق بريد ص.ب 919.كود 11511 العتبة.

وفور الإعلان عن أسماء الفائزين وقيام مسئولى الشركة بتسليم أوراق الملكية الخاصة بالسيارات، تبادل الفائزون التهانى مع أسرهم وأقاربهم فى أجواء عائلية سيطرت عليها الفرحة الغامرة بهذه الهدية من شركة موبيل، كما قاموا بإلقاء بعض كلمات الشكر لشركة موبيل لمصداقيتها واهتمامها الدائم بعملائها والمساهمه فى رفع العناء عنهم من خلال تنظيم مثل هذه المسابقات التى تساعدهم فى توفير فرص العمل.

ومن جانبهم، وجه الفائز طارق محمد محمد من محافظة دمياط، الشكر لشركة موبيل، قائلا: " لم أكن أتوقع أن أكون من الفائزين ولكن كان يتملكنى التفاؤل والآمل أننى سأكون من الفائزين بالدبابة ولم يخيب الله رجائى بالفعل، وذلك لأننى أثق بشركة موبيل كثيراً وأستخدم منتجاتها منذ مايقرب من 10 سنوات."

كما عبر إسلام سلامه من محافظة جنوب سيناء عن فرحته بالفوز بالسيارة " شيفرولية الدبابة " قائلا: " لم يكن لدى آمل فى الفوز وكنت أظن المسابقة مثل باقى المسابقات موزعه على أصحابها من قبل الشركة، ولكن اليوم أثبتت لى موبيل العكس تماماً فهى شركة محترمة وتتمتع بمصداقية وشفافية عالية جداً".

و بالنسبة للفائز أسامة عبد المولى سند من محافظة القاهرة قال، أن زيوت موبيل لا تحتاج إلى تسويق أو دعاية فهى معروفة بكفائتها وقدرتها، والشركة تتمتع بمصداقية وشفافية كبيرتين. وأضاف قائلاً: " قبل فوزى بالسيارة الدبابة كنت أرشح زيوت موبيل لكافة الزملاء والأصدقاء الذى تربطنى بهم علاقة فأنا منذ مايقرب من 11 عام أستخدم زيوت ديلفاك و أثق فيها كثيراً وبمميزاتها."

أما عبده عبد البديع عبد الحميد من محافظة المنوفية الذى حضر الإحتفالية بمصاحبة زوجته وأبنائه وأخواته، أكد قائلا: " أستخدم منتجات موبيل منذ عام 2000 وحتى الآن وسأظل أستخدمها لأنها تتمتع بكفاءة عالية للغاية على عكس المنتجات الأخرى وهو ما جعلنى أثق فيها على مدار ما يقرب من 17 سنه." وتابع، أشتركت فى المسابقة فى عام 2010 ولكن لم يحالفنى الحظ أن أكون من الفائزين و لأننى أثق بموبيل عندما علمت بالمسابقة هذا العام أرسلت للشركة 16 خطاب وكلى آمل أن أكون أحد الفائزين ففى كل مرة كان الآمل يتجدد لدى أننى سأكون واحد من أصحاب الدبابة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة موبيل تعمل فى مصر منذ أكثر من 115 عام، من الشركات الرائدة فى إنتاج وتسويق الزيوت والشحومات عالية الجودة بكافة أنواعها والملائمة لأقصى ظروف التشغيل، قد أختارت السيارة الأكثر مبيعاً فى مصر – من فئة النصف نقل – وهى " شيفروليه الدبابة " لتكون جوائز المسابقة، حتى توازى مستوى منتجاتها العالية الجودة من زيوت ( موبيل دلڨاك وان TM – موبيل دلڨاك TM MX – موبيل دلڨاك 1350 TM) التى تجعل المحركات أطول عمراً. كما تقدم شركة موبيل لعملائها أنسب و أفضل الحلول فى مجال التزييت والتى تساعد فى تحقيق أعلى معدلات الأداء فى كل أنواع المحركات والمعدات، وأصبحت الشريك المعتمد الذى ينصح باستخدامه كبار مصنعى السيارات ووكلائهم التجاريين فى مراكز الخدمة.