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إصابة 8 أشخاص اثر حادث تصادم "تروسكل" فى أسيوط

الخميس، 21 يونيو 2018 01:30 ص
إصابة 8 أشخاص اثر حادث تصادم "تروسكل" فى أسيوط إسعاف - أرشيفية
أسيوط - محمود عجمى
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أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم تروسيكلين بمنطقة كيمان تسعة التابعة لمركز الغنايم فى أسيوط.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود  بلاغًا من الاهالي  بوقوع حادث تصادم بين تروسكلين بمنطقة كيمان تسعة.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أنه تصادم تروسكلين ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص من بينهم 6 أشخاص تم تحويلهم إلى مستشفيات جامعة أسيوط لإصابتهم بكسور بانحاء الجسم وارتجاج بالمخ وأثنين أخريين تم نقلهم إلي المستشفي المركزي وحالتهم مستقرة.

تم رفع اثار الحادث والتحفظ علي التروسكلين بديوان مركز الشرطة وجاٍر تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة.

 

 


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