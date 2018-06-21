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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق غارب ـ الغردقة

الخميس، 21 يونيو 2018 11:16 ص
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بطريق غارب ـ الغردقة حادث تصادم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب صباح اليوم الخميس، 5 أشخاص من أسرة واحدة، بينهم 3 أطفال، إثر أنقلاب سيارة ملاكى كانت تقلهم بطريق ــ غارب الغردقة، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج.

تلقى الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق إسعاف البحرالأحمر، إخطاراً من غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 45 طريق غارب ـــ الغردقة .

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث الذى تبين أنه أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم 3 أطفال، وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

 

 


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