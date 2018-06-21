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إصابة 15 عاملا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس- العاشر

الخميس، 21 يونيو 2018 10:16 ص
إصابة 15 عاملا فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق بلبيس- العاشر إسعاف - صورة أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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أصيب 15 شخصا من عمال شركة بالعاشر من رمضان، بكدمات وجروح، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق" بلبيس- العاشر" أمام كهرباء العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين للمستشفيات القريبة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بانقلاب سيارة تابعة لإحدى شركات السراميك بالطريق العام" بلبيس- العاشر" أمام كهرباء العاشر، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا، وتم نقلهم للمستشفيات القريبة.

 

 
 

 
 
 

 


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