إصابة 15 شخصا فى هجوم انتحارى بالقرب من قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا

أبوجا (أ ش أ)

أعلنت الشرطة المحلية فى نيجيريا إصابة 15 شخصا فى هجوم انتحارى نفذته انتحاريتان حاولتا مهاجمة سوق بالقرب من قاعدة عسكرية فى شمال شرق نيجيريا، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم .

وذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس، أن الجنود النيجيرين أطلقوا النار على امرأة كانت تحاول دخول السوق المحاذى لقاعدة المدفعية "مايدوجورى" مهد جماعة "بوكو حرام" النيجيرية .

من جانبه، أوضح "أديت أوكون" المتحدث باسم ولاية "بورنو" أن المتفجرات التى كانت ترتديها الانتحارية انفجرت عندما تعرضت لإطلاق نار الجنود .

يذكر أن كثيرا ما تكون الأسواق هدفا للهجمات الانتحارية التى غالبا ما تنفذها نساء أو فتيات، خاصة بالقرب من القواعد العسكرية فى البلاد.